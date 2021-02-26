Дэниел Ли даже в эпоху вынужденно виртуального общения виртуальностью старается пренебречь. Дело в том, что этот фэшн-дизайнер действительно в одежде чуть ли не больше всего ценит ее тактильность.

Нынешняя коллекция Bottega Veneta действительно очень тактильно разнообразна. В ней много мягкого трикотажа, в том числе толстого, с ярко выраженной сложной фактурой. Трикотажное плетение хорошо сочетается с самой идеей Bottega Veneta, бренда, начавшегося с плетеных кожаных сумок «кабат». И к тому же креативный директор бренда Дэниел Ли очень любит трикотаж и специализировался на нем во время учебы в Сент-Мартинсе.

А еще в коллекции есть мягчайшая кожа, гладкий лен, плетение из бусинок и ракушек. Коллекция совмещает мужское и женское с полным пренебрежением к вопросам гендера, хотя брюки преимущественно созданы для мужчин, а каблуки имеет только женская обувь. Но настроение, фактуры, силуэты — общие для всех, и это сейчас оказывается важнее всего. И если в этом вопросе бренд Bottega Veneta сверхсовременен, то в резко отрицательном отношении к виртуальной реальности он то ли старомоден, то ли сильно опережает время. Скорее второе. Притом что Bottega Veneta больше нет в социальных сетях, это один из очень немногих брендов, сильно увеличивших продажи за время локдауна. Возможно, потому что и одежда, и аксессуары этого бренда легко запоминаются, узнаваемы и удобны. С ними приятно иметь дело.

Источник вдохновения Дэниела Ли в этот раз обнаруживается очень легко. Это эпоха Тюдоров, время царствования Генриха VIII. Конечно, в этом выборе сыграло свою роль ожидание сериала про Анну Болейн. Но историческо-романтическая тема у Bottega Veneta выражена вполне деликатно, без лишней театральности. Главное в этой части коллекции — валики-панье по бокам нарядных платьев-маек из фактурного трикотажа. Еще у открытых платьев и комбинезонов корсажи скроены ну почти как у тюдоровских корсетов. Только у Дэниела Ли они должны неплотно прилегать к телу, потому что в одежде необходимо удобство. Ну и, конечно же, жаккардовый толстый трикотаж, мягчайший, визуально напоминает малогнущуюся старинную жаккардовую парчу.

Но все же большая часть коллекции — это полуприлегающие трикотажные сарафаны, которые носятся с майками и рубашками поло. Костюмы из брюк и кардигана у мужчин и прямой недлинной юбки в комплекте с коротким жакетом у женщин. Сумки из того же материала, что одежда, и к одежде подбираются — стилистически это очень остроумное решение и хороший стимул для спроса.

Марина Прохорова