Главным источником вдохновения для Николя Гескьера в этот раз стал прекрасный фильм «Небо над Берлином», снятый Вимом Вендерсом в 1987 году.

Так что стилистически нынешняя женская коллекция Louis Vuitton очень напоминает о моде конца 1980-х. Верхняя одежда безразмерная, как будто бы снятая с мужского плеча — плечистые яркие тренчи до пола, бомберы чуть выше колена, плечи намеренно широкие, но при этом довольно мягкие, свисающие. Свободный трикотаж заправлен в брюки-чинос с высоким, широким поясом и складками у талии — раньше такие штаны назывались бананами, теперь слово утрачено, но выглядят брюки просто аутентично. Как и маленькие, короткие платья.

Трикотаж украшен лозунгами, всевозможные принты, пайетки и люрекс сочетаются между собой с виртуозностью, свойственной именно Гескьеру. И это многоцветие тоже выглядит аутентичным. А вот аксессуары явно переработаны на современный лад. Обувь — плоские ботинки с умеренно узкими носами, тупорылые туфли на скрытой платформе и пенсионерские чувяки из простеганной плащевки, сумки — ведра, чемоданчики и багеты.

В принципе, эту коллекцию часто называют внегендерной, размывающей границы пола, но и одежда конца 1980-х была такой. Именно тогда женщины постоянно заглядывали в мужские отделы магазинов, а мужчины пусть реже, но начали пользоваться женскими коллекциями. Потому что было весело и свободно.

Вообще же вся коллекция Louis Vuitton может напоминать российским клиентам бренда времена группы «Комбинация», но это были вполне счастливые и свободные времена. Причем везде. Обычно мир свободен и счастлив — или несвободен и несчастлив — целиком. Пусть и в немного разной степени. И сейчас замечательно выглядит напоминание о той эпохе, когда свободы было много, вендерсовских ангелов живо интересовало происходящее на земле, а до сноса Берлинской стены оставалась какая-то пара лет.

Марина Прохорова