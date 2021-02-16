На Кубани выявлено 167 новых случаев COVID-19

В Краснодарском крае по данным на 16 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 167 человек, сообщает администрация края, количество выздоровевших за сутки – 241 человек, 15 человек скончалось.

Максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией – в Краснодаре (50 человека), в Сочи выявлено 33 новых заболевших. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 643,3. За время пандемии на Кубани скончались 1743 пациента с коронавирусом, заболели 36511 человека, выздоровели 29653 человека.

Анна Перова, Краснодар