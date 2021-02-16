В отношении очередного сотрудника «Орелгосзаказчика» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении главного специалиста отдела строительного контроля казенного учреждения ОО «Орелгосзаказчик», подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), сообщило СУ СКР по региону.

По оценке следствия, из-за действий подозреваемого, контролирующего строительство футбольного поля в Знаменке, региональному бюджету причинен ущерб более чем на 12 млн руб.

Муниципальный контракт на строительство футбольного поля с искусственным покрытием был заключен между администрацией городского поселения Знаменка и ООО «Пром-экология» в июле 2019 года. Начальник «Орелгосзаказчика» по договору с администрацией оказывал услуги строительного контроля. Однако подрядчик реализовал мошенническую схему, использовав более дешевый материал при строительстве футбольного поля: щебень марки М800, предусмотренный контрактом, заменил на щебень марок М300 и М400. В итоге спортивный объект при использовании строительных материалов несоответствующих условиям контракта не мог быть принят в муниципальную собственность.

В 2020 году бывший главный специалист отдела строительного контроля «Орелгосзаказчика» был признан виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Суд приговорил его к семи годами колонии строгого режима и 2 млн руб. штрафа.

Ирина Лобанова