Промпроизводство в Челябинской области выросло на 11,7% в январе

По итогам января 2021 года индекс промышленного производства в Челябинской области составил 111,7% по отношению к январю 2020 года. При этом по сравнению с декабрем прошлого года показатель упал на 22,6%, сообщает пресс-служба министерства экономического региона, ссылаясь на данные Челябинскстата.

Рост зафиксирован по всем отраслям: добыча полезных ископаемых увеличилась на 92,5%, обрабатывающие производства выросли – на 7,2%, в том числе металлургическое – на 1,2%. В отрасли водоснабжения и водоотведения зафиксирован рост на 4,8%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 6,1%.

Январское падение промышленного производства по сравнению с предыдущим периодом в минэкономразвития региона называют ежегодной тенденцией, обусловленной длинными праздничными выходными в первой половине января. Так, в первый месяц 2020 года индекс промпроизводства снизился на 18,1% к декабрю 2019-го, а в январе 2019 года – на 25,9% к декабрю 2018-го.