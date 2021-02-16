Главные новости к утру 16 февраля

Российский адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил о переговорах РФ и США по поводу обмена осужденными. Адвокат Уилана называл Виктора Бута и Константина Ярошенко в числе россиян, которые фигурируют при обсуждении обмена. Их адвокат Алексей Тарасов сказал, что ему неизвестно о переговорах, но он бы только приветствовал такие обсуждения.

Британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса с той же мутацией, что и штаммы из ЮАР и Бразилии. Так называемый вариант B.1.525 был выявлен в 108 случаях в 11 странах мира. Мутация, выявленная у этих вариантов, повышает устойчивость вируса к антителам. После сообщений о сниженной эффективности вакцины AstraZeneca в предотвращении случаев COVID-19 в ЮАР правительство страны, по сообщению The Economic Times, попросило Индию забрать поставленную в ЮАР партию в 1 млн доз.

Счетная палата предложила ужесточить контроль за регионами, использующими федеральные средства на благоустройство малых городов. Она отметила, что не все регионы возвращают остатки средств или средства при просрочке проектов. Также Счетная палата обратила внимание на то, что в проектно-сметные документации не включаются решения проблем, указанные в конкурсных проектах.

Силы коалиции в Иракском Курдистане попали под обстрел у города Эрбиль. По словам официального представителя коалиции Уэйна Маротто, погиб один человек, шестеро ранены. В числе раненых был военнослужащий США.

О главных событиях 16 февраля — в анонсах “Ъ”.