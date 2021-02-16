Один человек погиб при обстреле сил коалиции в Ираке

Силы коалиции под руководством США в Ираке, расположенные на базе в городе Эрбиль (Курдистан), попали под обстрел, сообщил официальный представитель коалиции Уэйн Маротто. В результате атаки погиб один гражданский служащий. Ранено шесть человек, в том числе служащий вооруженных сил США.

«Первые сообщения свидетельствуют об обстреле сил коалиции в Эрбиле непрямой наводкой сегодня ночью. Один гражданский контрактник был убит, пять гражданских контрактников ранены, один военнослужащий США ранен»,— сообщил господин Маротто в Twitter.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в вооруженных силах Курдистана сообщили, что по меньшей мере три ракеты упали неподалеку от международного аэропорта Эрбиль. Корреспондент агентства заметил пожар, распространившийся в районе аэропорта после обстрела. Ракеты было запущены со стороны границы Курдистана с провинцией Киркук, к югу от Эрбиля, сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников коалиции и вооруженных сил. На момент публикации никто не взял ответственности за удар.