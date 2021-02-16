Главные анонсы 16 февраля

В Сочи запланировано начало раунда астанинских переговоров по Сирии.

Состоится онлайн-заседание президиума Российской академии наук.

Бабушкинский районный суд Москвы проведет третье заседании по делу политика Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. Напомним, летом участник Великой Отечественной войны высказался в поддержку поправок к Конституции в видеоролике RT. Оппозиционер назвал участников видео «продажными холуями», «позором страны» и «предателями». О втором заседании

Уголовные дела против Алексея Навального Читать далее

Люблинский районный суд рассмотрит иск бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Замоскворецкий районный суд Москвы огласит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Он обвиняется в растрате более 7,5 млн руб. ПАО «НК "Роснефть"». Гособвинение запросило для господина Ишаева 7-летний срок и считает, что политик должен возместить ущерб на сумму более 20 млн руб. Подробнее

Чем известен Виктор Ишаев Читать далее

В Москве состоится прощание с советским тяжелоатлетом, советским и российским политическим деятелем Юрием Власовым. Он умер 13 февраля на 86-м году жизни. О Юрии Власове

Пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.