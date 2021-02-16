Китай стал крупнейшим торговым партнером ЕС в 2020 году

Китай в 2020 году стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза (ЕС), обогнав США, сообщает AFP со ссылкой на данные статистического агентства ЕС Евростат. Великобритания, которая больше не является частью ЕС, была третьим по величине торговым партнером блока.

Превосходство Китая наступило на фоне пандемии. Его экономика пострадала в первом квартале, но активно восстановилась. Объем торговли с Китаем, по данным Евростата, достиг €586 млрд ($711 млрд) в 2020 году по сравнению с €555 млрд ($673 млрд) для США.

Экспорт ЕС вырос на 2,2%, до €202,5 млрд, в то время как импорт из Китая увеличился на 5,6%, до €383,5 млрд. В торговле ЕС и США импорт сократился на 13,2%, а экспорт — на 8,2%.

Объем торговли между ЕС и Китаем растет год от года, и по некоторым категориям товаров Евросоюз довольно сильно зависим от китайского экспорта. Такие выводы сделали ученые из немецкого института MERICS в конце 2020 года. По их подсчетам, есть 659 категорий товаров, в которых ЕС «стратегически зависит» от поставок из Китая, из 5,6 тыс. категорий товаров в целом.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В ЕС оценили экономические связи с Китаем».