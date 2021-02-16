Памятники потеряли кризисную десятину

В этом году финансирование программы по сохранению объектов культурного наследия будет урезано на 10% по сравнению с объемами ассигнований в 2020 году. Градозащитники, впрочем, считают сокращение «некритичным». В этом году планируется отреставрировать 68 памятников, завершив, в частности, реставрацию южного фасада Казанского собора. При этом эксперты считают, что Смольному стоит уделять внимание не только ключевым объектам, но и менее значимым, которые могут просто не дожить до комплексной реставрации.

В текущем году на сохранение объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в государственной собственности, из бюджета Санкт-Петербурга по программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) будет направлено почти 2,02 млрд рублей, что на 200 млн меньше, чем год назад. Об этом “Ъ” сообщили в Смольном, объяснив сокращение финансирования последствиями кризиса.

В 2021 году город планирует отреставрировать 68 памятников, включающих в себя как комплексы зданий и сооружений, так и отдельные памятники, входящие в их состав. Так, будут продолжены работы по реставрации Аничкова дворца и кабинета Его Императорского Величества (Невский проспект, 39), Министерства народного просвещения (улица Зодчего Росси, 1–3, лит. А), памятника императору Николаю I (Исаакиевская площадь), здания Александринской женской больницы с палисадником и оградой (улица Маяковского, 12, лит. Р), а также Гатчинского дворца. Помимо этого, продолжатся работы по восстановлению культовых объектов — Казанского собора (Казанская площадь, 2; Казанская улица, 3), собора Воскресения Словущего Смольного монастыря (площадь Растрелли, 1, лит. А), здания мечети (Кронверкский проспект, 7), евангелическо-лютеранского храма святой Екатерины (Большой проспект В.О., 1) и других. Также в этом году приступят к реставрации семинарского корпуса с южными воротами главного двора Александро-Невской лавры (набережная реки Монастырки, 1, лит. Г), колокольни Николо-Богоявленского морского собора (Никольская площадь, 1/3), подворья Коневецкого монастыря (Загородный проспект, 7).

Ранее председатель КГИОП Сергей Макаров отмечал, что в этом году реставрация южного фасада Казанского собора в Петербурге должна завершиться. Соответствующие работы, стоимость которых к концу прошлого года составила 40 млн рублей, начались в мае. Подрядчиком выступает ООО «ПСБ "Жилстрой"», завершившее в ноябре продолжавшуюся два года реставрацию восточного фасада собора стоимостью 60,5 млн рублей.

Собеседники “Ъ” из градозащитного сообщества отметили, что, хотя бюджет и был сокращен, но в списке КГИОП они увидели все ключевые объекты. «Очень радует, что финансирование не сократили еще сильнее, учитывая, как были срезаны прочие бюджетные расходы»,— говорит Александр Кононов, заместитель председателя совета Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК, назвав снижение затрат на реставрацию «некритичным». По его мнению, с точки зрения расходов на реставрацию критиковать город в резкой форме нельзя. «Несмотря ни на что выделяются большие деньги»,— указывает он. Однако он считает, что Смольному стоило бы несколько перераспределить расходы в рамках программы, уделив больше внимание не только ключевым объектам, но и многочисленным памятникам, менее значимым, которые находятся в аварийном состоянии и могут просто не дожить до комплексной реставрации. «Особенно это касается деревянного зодчества, расположенного, например, в Курортном районе Петербурга. А Министерство народного просвещения, в котором расположены КГИОП и КГА, вряд ли пострадает, если его реставрацию перенесут на два-три года вперед»,— говорит он.

На территории Санкт-Петербурга находится 8983 ОКН, 3762 ОКН федерального значения, 2509 ОКН регионального значения, 2712 выявленных ОКН. По мнению господина Кононова, на текущий момент не менее 10% памятников нуждается в первоочередном проведении реставрационных работ.

Мария Кузнецова