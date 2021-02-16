Борца с коррупцией поймали на черном золоте

В Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода начали слушать уголовное дело бывшего начальника отдела УЭБиПК нижегородского управления МВД Андрея Кислова. Полковник полиции обвиняется в попытке передать сотрудникам АО «Транснефть-Верхняя Волга» 300 тыс. руб. от «неустановленных лиц», занимавшихся хищением дизельного топлива и нефтепродуктов из незаконных врезок в трубопроводы госкомпании. Судебный процесс практически сразу был засекречен, обвиняемый полковник однозначно не ответил, признает ли вину в преступлении.



В Нижегородском райсуде начался суд над полковником полиции в отставке Андреем Кисловым, который долгое время возглавлял четвертый отдел по борьбе с организованной преступностью экономической направленности регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сотрудники ФСБ задержали его с поличным 30 июля прошлого года, затем полковник Кислов был арестован и обвинен в посредничестве в передаче взятки.

Зачитывать обвинительное заключение бывшему борцу с коррупцией в суд пришел и.о. прокурора Нижегородской области Вячеслав Рехтин. Из выступления гособвинителя следовало, что в июне прошлого года к Андрею Кислову обратился его приятель, бывший сотрудник полиции Андрей Попов, действовавший в интересах «неустановленных лиц», занимавшихся хищением топлива и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов АО «Траснефть». По версии следствия, посредник Попов предложил подкупить сотрудников компании, которые отвечали за проверки состояния нефтепродуктопроводов. В июле на улице он передал Андрею Кислову 300 тыс. руб., а полковник предварительно договорился передать наличные бывшему сослуживцу Сергею Бондаренко, который ушел из полиции и работал ведущим специалистом управления безопасности АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Из обвинительного заключения следовало, что Сергей Бондаренко по своим обязанностям контролировал работу поисково-технических групп, которые обследовали нефтепродуктопроводы на предмет незаконных врезок. По версии следствия, взятка в 300 тыс. руб. предлагалась ему за информацию о предстоящих рейдах по диагностике труб, а за также за то, чтобы проверяющие при обнаружении незаконных врезок не предпринимали никаких мер. Однако бывший сослуживец сообщил в правоохранительные органы о готовящемся подкупе. Когда Андрей Кислов с деньгами пришел на встречу к безопаснику «Транснефти», его задержали. Кроме того, в рамках оперативных мероприятий сотрудники УФСБ прослушивали телефонные переговоры участников передачи денег и изъяли телефоны с их перепиской в мессенджерах.

Заслушав обвинение в посредничестве при передаче крупной взятки, Андрей Кислов сообщил, что оно ему понятно. «Я признаю, что познакомил Попова и Бондаренко между собой. Признаю, что я взял у Попова деньги и передал их Бондаренко. Свою позицию (относительно вины или невиновности.— „Ъ“) я выскажу после изучения всех доказательств по уголовному делу», — сообщил арестованный полковник, отказавшись первым давать показания. Представители прокуратуры попросили сделать судебный процесс закрытым, сообщив, что расследование в отношении других фигурантов еще продолжается. В итоге суд начал допрос Сергея Бондаренко за закрытыми дверями: находящийся под госзащитой главный свидетель пришел на процесс в сопровождении бойцов в балаклавах. Добавим, что по инкриминируемой Андрею Кислову статье грозит наказание от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом.

Получить оперативный комментарий от АО «Траснефть-­Верхняя Волга» “Ъ-Приволжье” не удалось.

Проблема криминальных врезок в магистральные нефтепроводы уже давно вышла за пределы отрасли и несет целый ряд угроз, в том числе, для экологии. «Врезчики меньше всего думают о последствиях — криминальный отвод может лопнуть, а значит, нефть зальет почву. Такие последствия еще долго дают о себе знать, напрямую сказываясь на здоровье населения и окружающей среде. Даже после проведения мероприятий по ликвидации ущерба природе на полное восстановление требуется не один десяток лет. Еще более опасны попадания нефти в водоемы»,— говорят участники рынка. Кроме того, неявную угрозу несет так называемое печное топливо. Похищенные из нефтепроводов мазут и дизельное топливо разбавляют керосином и по дешевке продают в частный сектор, его использование приводит к порче отопительных систем и взрывам в коттеджах и дачных домах.

Роман Кряжев