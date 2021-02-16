С парковки по миллиарду — городу дороги

Около 5,4 млрд руб. с 2022 года в течение 12 лет будет собрано с жителей Нижнего Новгорода за стоянку на платных парковках. 56% средств поступит в городской бюджет по договору концессии, 44% останется в виде доходов «Мегафона», который будет создавать и обслуживать парковочную сеть. Полученные средства власти обещают направить на ремонт дорог и строительство перехватывающих паркингов. Оператор системы электронной оплаты проезда «Ситикард» считает, что к созданию платных парковок нужно подходить комплексно и включить в него дополнительные меры по стимулированию граждан к использованию общественного транспорта, например давать автовладельцам льготы на проезд.



Доходы бюджета Нижнего Новгорода от платных парковок за 12 лет составят 3 млрд руб. Об этом руководитель цифровых проектов компании Денис Виноградов заявил на заседании комитета по транспорту в областном заксобрании в понедельник. По его словам, объем инвестиций в проект превысит 200 млн руб. Эти средства уже направлены на создание парковок, закупку и установку терминалов и реконструкцию здания на улице Бринского, где разместится центр управления парковками. «Мегафон» установил в Нижнем Новгороде 123 паркомата и 120 комплексов фото— и видеофиксации, которые готовы к работе. Еще 500 млн руб. за 12 лет действия концессионного соглашения уйдет на оперативные расходы.

В «Мегафоне» “Ъ-Приволжье” уточнили, что доходы городского бюджета по условиям договора концессии составляют 56% от собранных средств. Таким образом, общая сумма доходов от платных парковок превысит 5,4 млрд руб.

В Нижнем Новгороде планируется организовать 7,4 тыс. парковочных мест. Сначала система платных парковок должна была начать работать в 2021 году, но из-за пандемии COVID-19 сроки ее запуска сдвинули на 2022-й. Стоимость одного часа парковки составит 60 руб. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Виталий Ковалев сообщил, полученные городом средства будут направляться на ремонт городских дорог и строительство перехватывающих парковок.

По словам чиновника, 10% от общего числа парковочных мест будет отдано под спецтранспорт для инвалидов. Говоря о жителях домов, рядом с которыми будут располагаться платные парковки, он напомнил, что федеральное законодательство не предусматривает предоставления им льгот или права на бесплатную парковку. Региональными законами бесплатная парковка предусмотрена с 21:00 до 08:00 в будни и круглосуточно в выходные и праздничные дни. Будут ли предоставляться льготы нижегородцам, рядом с домами которых появятся платные парковки, региональные власти пока не решили, сказал Виталий Ковалев.

«Концессионер еще прорабатывает перечень резидентов, которые могут получить льготы на пользование платными парковками. Решается вопрос о том, каким будет порядок предоставления льгот, сколько абонементов будет выдаваться на одну семью, будут ли предоставляться льготы многодетным семьям. Планируется, что льготный абонемент будет стоить 2,5 — 3 тыс. руб. в год. В городской думе обсуждается вопрос об увеличении бесплатного парковочного времени с 20:00 до 08:00», — пояснил чиновник. Он уточнил, что пока все эти вопросы не будут проработаны, открытых платных парковок в городе не появится.

«А что у нас с перехватывающими парковками, определены ли уже места под них? Мы уже создавали такие перехватывающие парковки во время чемпионата мира по футболу. После этого площадки были брошены. Нижегородцы оставляют там машины на сутки, недели и месяцы. Эти площадки активно используются близлежащими промышленными предприятиями. Необходимо четко определить их правовой статус и использовать по прямому назначению — чтобы люди до центра города доезжали на общественном транспорте», — высказался о ситуации глава комитета по транспорту Владимир Солдатенков.

Виталий Ковалев ответил, что места под перехватывающие парковки отведены в районе станции метро «Парк Культуры» (Автозаводский район) и на улице Акимова (микрорайон Мещерское озеро): «Прорабатываются и другие участки, но заниматься ими мы сможем постепенно. Строительство начнется после того, как в бюджет города начнут поступать средства от платных парковок».

Генеральный директор ООО «Ситикард» (оператор системы бесконтактной оплаты проезда) Юрий Рябиков считает, что введение платных и создание перехватывающих парковок должны стать частью единой системы по стимулированию граждан к пересадке с личных автомобилей на общественный транспорт: «Внедрение всех элементов этой системы, включая также строительство выделенных полос, должно идти комплексно. Если решить только одну задачу, должного эффекта не достичь. Поэтому при создании перехватывающих парковок необходимо предусмотреть возможность, чтобы водитель оставлял на ней машину и получал какую-то льготу на проезд в общественном транспорте. Это могут быть две бесплатные поездки на автобусе до работы и обратно или какой-то иной вариант. Реализовать этот механизм можно с использованием транспортной карты. Эти возможности нужно прописать в региональных нормативных актах».

Заканчивая обсуждение вопроса о внедрении платных парковок, Владимир Солдатенков предложил муниципалитету подготовить свои предложения по корректировке региональных законов, которые будут регулировать работу новых стоянок. Всю информацию планируется обобщить и внести на рассмотрение заксобрания до конца 2021 года.

Центр управления парковками начнет работать на следующей неделе и будет управлять тремя платными парковками на площади Горького, у Центра международной торговли на Варварке и у Московского вокзала. На этих стоянках будут отрабатываться различные методы оплаты, не только банковскими картами и транспортными картами, как сейчас, но и через мобильное приложение или личный кабинет на официальном портале службы парковок.

Тестирование работы платных парковок с 16 центральных улиц начнется в 2022 году. После приемки системы в эксплуатацию платные парковочные места поэтапно появятся на 119 участках улиц.

Андрей Репин