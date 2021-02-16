«Северной звезде» светит флотилия

Для вывоза угля проекта «Северная звезда» Романа Троценко по Севморпути к 2032 году понадобится 30 судов. С учетом наличия на рынке только двух судов, которые принадлежат группе ГТЛК, нужно построить еще 28 балкеров класса Arc5 общей стоимостью $1,4 млрд. Сама «Северная звезда» не планирует заказывать их, а хочет найти партнера и взять суда во фрахт. По мнению экспертов, необходимость строительства такого крупного флота заметно увеличит затраты на и без того дорогой проект.

“Ъ” ознакомился с презентацией проекта «Северная Звезда» стоимостью более 45 млрд руб., реализуемого AEON Романа Троценко. В рамках него на базе Сырасадайского каменноугольного месторождения на Таймыре с запасами 5,7 млрд тонн планируется построить разрез, обогатительную фабрику, порт, аэродром, мини-ТЭЦ и т. д.

Согласно документу, уже в 2021 году на месторождении планируется получить первые 300 тыс. тонн угля, в 2022 году запланирована добыча 1,25 млн тонн угля и производство 900 тыс. тонн угольного концентрата.

На полную мощность — 10 млн тонн угля и 7 млн концентрата — производство выйдет в 2026 году.

Ожидается, что в 2024 году, когда грузопоток по Севморпути достигнет 80 млн тонн, 3,8 млн тонн придется на объемы «Северной звезды» (без учета перевозок грузов «Арктической горной компании» на Таймыре, 75% в которой господин Троценко купил после смерти Дмитрия Босова).

45 млрд руб. составляют инвестиции в проект «Северная звезда» Романа Троценко

Поставки «Северная звезда» планирует как в западном направлении — в Архангельск, Роттердам и Ченнай, так и на восток — Йокогама, Тобата и Хулудао. Исходя из объема перевозок угольной продукции, который к 2032 году должен достигнуть 18 млн тонн, компании потребуется 26 судов в постоянной эксплуатации и еще четыре в резерве. Как отмечается в презентации, сейчас построены и используются два судна — «Адмирал Шмидт» и «Витус Беринг», которые принадлежат структурам Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК; эту информацию там “Ъ” подтвердили).

Стоимость строительства 28 судов оценивается в $1,4 млрд (одно судно — $50 млн), срок строительства — 14–18 месяцев.

Как пояснил “Ъ” Роман Троценко, у «Северной звезды» есть заинтересованность во фрахте судов дедвейтом 105–110 тыс. тонн класса Arc5 по контракту перевозки (take-or-pay) или их аренде (time-charter).

Компания не будет их заказывать сама, а рассчитывает найти партнера, профессионального перевозчика, добавил бизнесмен.

В группе ГТЛК “Ъ” подтвердили, что рассматривают возможность финансирования строительства новых судов и дальнейший лизинг. В «Совкомфлоте» сообщили, что готовы рассматривать различные проекты, связанные с морской транспортировкой грузов в Арктической зоне РФ, «при условии, что параметры этих проектов будут соответствовать утвержденной стратегии компании».

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев считает, что наиболее вероятное место строительства новых балкеров — обладающие соответствующим опытом азиатские верфи. «Адмирал Шмидт» и «Витус Беринг» были построены в Шанхае, уточняет эксперт.

Для вывоза угля «Северной звезде» потребуется и ледокольная проводка.

Обновленные правила плавания на Севморпути (см. “Ъ” от 2 ноября 2018 года) предписывают обязательную проводку в западном направлении как минимум в течение трех месяцев, уточняет господин Григорьев, а при следовании на восток на большей части акватории Севморпути суда этого класса требуют обязательной ледокольной проводки при средних и тяжелых ледовых условиях круглогодично.

По мнению Максима Худалова из АКРА, строительство 28 судов для вывоза продукции уже является амбициозной задачей. «Оценки затрат на развитие проекта превышали 105 млрд руб. в разные периоды и без строительства новых судов,— говорит он.— Есть опасения, что заявленные планы слегка приукрашивают действительность. Запустить полноценную добычу к 2026 году будет довольно сложно, так как строительство ведется с нуля».

В презентации сказано, что запасы Сырадасайской площади составляют марки угля К, КЖ, КО, востребованные на мировом рынке. По оценкам эксперта, в текущих ценах поставки угля с Таймыра рентабельны даже в адрес Индии. Однако при падении цен до уровней $100 и ниже рентабельность сохраняется только при поставках в адрес Кореи и Японии, и то если не нужно платить за ледокольную проводку.

Анастасия Веденеева, Евгений Зайнуллин