Немецкие спецслужбы охраняли Навального в ФРГ

Российский оппозиционер Алексей Навальный во время пребывания в Германии находился под защитой спецслужб, говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге. С 22 августа по 17 января ему как личному гостю канцлера Германии Ангелы Меркель была обеспечена охрана со стороны немецких сил безопасности.

«Алексей Навальный с момента приземления в Германии до своего выезда находился под защитой. С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции»,— говорится в ответе правительства, который есть в распоряжении «РИА Новости».

В ходе лечение в берлинской клинике «Шарите» c 22 августа по 23 сентября господина Навального охраняли полицейские, которые дежурили по периметру медучреждения. Это и информацию об охране как личного гостя госпожи Меркель подтвердили «РИА Новости» в полиции Берлина и МВД ФРГ. В день отъезда из Германии 17 января Алексея Навального и его жену Юлию отвезли на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета.

Господину Навальному стало плохо во время рейса из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, позже политика перевезли для лечения в Берлин. Немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что политик был отравлен ядом из группы «Новичок», это подтвердила Организация по запрещению химического оружия. Россия это отрицает. Пройдя лечение, 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву.