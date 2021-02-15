ЦСР: почти половина компаний России запланировали поднять цены в 2021 году

44% российских компаний прогнозируют рост цен на свои продукты и услуги на 8–10% в 2021 году, следует из исследования «Бизнес-климат в России», которое провел Центр стратегических разработок (ЦСР). В опросе центра приняли участие представители более 6 тыс. российских компаний из различных отраслей.

«Мы видим, что 44% компаний ожидают, что вырастут цены на их конечную продукцию или услуги, и этот рост составит 8–10%»,— заявила во время презентации результатов исследования вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова. Она указала, что рост цен может стать дополнительным препятствием для восстановления бизнеса и экономики.

При этом компании ожидают роста спроса на свою продукцию. «Достаточно оптимистичные ожидания, и здесь мы будем проверять, насколько они стабильны, поскольку чаще всего рост цен сопровождается снижением спроса»,— добавила госпожа Накорякова.

Почти половина компаний (43%) планируют расти за счет выхода на новые рынки внутри России. Еще треть компаний выбрали традиционную для посткризисного периода стратегию, которая предполагает развитие бизнеса за счет естественного роста. Каждая пятая компания в России планирует выводить на рынок новые товары и услуги. О планах выхода на новые рынки за рубежом заявили только 15% опрошенных компаний.