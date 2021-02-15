Потерпевшим не нашлось места в суде

Белгородский областной суд отменил приговор одному из создателей межрегионального преступного сообщества по мошеннической продаже автомобилей, обманувшего почти 300 человек на более чем 100 млн руб. В конце прошлого года со-организатор сети автосалонов в Белгороде, Курске и Орле Олег Корвиков получил 11 лет колонии строгого режима. В результате обжалования наказания, которое, по мнению его защиты, оказалось чрезмерно суровым, дело вернули на повторное рассмотрение. Причиной послужили процессуальные нарушения: более 70 потерпевших не были оповещены о рассмотрении дела в суде.

В ноябре прошлого года Свердловский райсуд Белгорода приговорил 33-летнего жителя Калмыкии Олега Корвикова к 11 годам колонии строгого режима. Суд установил, что в конце 2017-го он и его знакомый придумали в городе Орехово-Зуево Московской области мошенническую схему по обману автовладельцев. Для начала они зарегистрировали в Белгороде, Курске и Орле торговые фирмы и арендовали помещения под автосалоны. Менеджеры организаций искали на популярных онлайн-площадках людей, продающих машины, и предлагали им выгодные условия сотрудничества: высокие цены, нулевую комиссию и быстрые сроки реализации.

Ничего не подозревавшие клиенты заключали с фирмами агентские договора и оставляли в салонах автомобили с ключами. Участники группы быстро избавлялись от оставленных машин, а деньги оставляли себе. Обманутые клиенты рассказывали, что после продажи отсутствие выплат в салонах объясняли разными причинами, в том числе забывчивостью менеджеров. В Белгороде группа работала через ООО «Автопремиум31», в Курске и Орле — через ООО «РусьАвто» и ООО «Автопрестиж57».

С конца 2017 по февраль 2019 года руководители автосети обманули 272 человека на более чем 100 млн руб.

Уголовное дело Олега Корвикова было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью признав вину. В окончательной редакции ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов). Как указано в приговоре, в конце 2018 года Корвиков нашел где-то в Орле полиэтиленовый пакет с револьвером и 32 патронами, которые у него изъяли полицейские в начале 2019-го. По данным прокуратуры, после совершения преступлений он скрывался в Белоруссии, откуда был экстрадирован.

После вынесения приговора адвокат Олега Корвикова Александр Немцев подал апелляционную жалобу. Не согласившись с наказанием, защитник сослался на заключение досудебного соглашения, которое предусматривает назначение более мягкого наказания, чем указано в статьях обвинения. Защита просила также сократить срок лишения свободы и сменить вид исправительного учреждения со строгого режима на общий. Прокуратура была удовлетворена приговором и просила оставить его в силе.

Тем не менее облсуд отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение в Свердловский райсуд.

Как оказалось, первая инстанция пригласила для участия в заседание не всех потерпевших: 70 из них не были надлежаще извещены о заседании, а значит, были лишены возможности участвовать в нем.

Как пояснили “Ъ” в Свердловском райсуде Белгорода, уголовное дело Олега Коврикова пока не поступило на повторное рассмотрение. Адвокат подсудимого Александр Немцев отказался разговаривать с “Ъ”.

Как ранее сообщали в МВД, фигурантами уголовного дела являются восемь человек. Как выяснил “Ъ”, приговоры вынесены также гендиректорам «РусьАвто» и «Автопрестиж57» Алексею Трофимову и Виктору Буркову. Ленинский райсуд Курска приговорил Трофимова к восьми годам колонии общего режима, а Заводской суд Орла назначил Буркову 10 лет колонии общего режима. Кроме того, в Свердловском райсуде Белгорода сейчас продолжается рассмотрение дела против еще трех фигурантов — Санала Корвикова, Кирилла Максимова и Номто Церенова. Гендиректор «Автопремиум31» Тарыел Лорткипанидзе после возбуждения уголовного дела был объявлен в розыск, в данный момент объявление МВД актуально.

Сергей Толмачев, Воронеж