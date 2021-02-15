В Татарстане с помощью ФСБ создадут ресурсный центр для работы с молодежью в интернете

В Татарстане планируют при содействии ФСБ создать «специальный ресурсный центр» для работы с молодежью в интернете. О его необходимости заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на состоявшемся сегодня заседании республиканской антитеррористической комиссии.
«Это очень, очень важно»,— оценил идею глава республики.
По его словам, ресурсный центр будет создан в дополнение к существующей системе мониторинга, чтобы ее «более активно использовать».
Рустам Минниханов попросил ФСБ осуществлять «кооординацию»: «На что и как мы должны обратить внимание».
«Реакция — как только появляются какие-то… — на упреждение. Мы должны быть проинформированы. Не просто работать по профилактике, мы должны понимать, в каких направлениях…»,— не договорил глава республики.
«Интернет очень серьезно воздействует на молодежь. Разные направления, разные течения... Мы должны интернет использовать»,— призвал участников заседания Рустам Минниханов.