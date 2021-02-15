«Крайснефть» из-за дефицита частично приостановила продажу бензина в Иркутской области

Группа компаний «Крайснефть», владеющая в Иркутской области сетью заправок из 49 АЗС, приостановила продажу бензина Аи-95.

«В связи с задержкой поставки топлива заводом-изготовителем на наших АЗС временно отсутствует реализация топлива Аи-95. Мы внимательно следим за ситуацией. Надеемся на скорое возобновление продаж»,— говорится на сайте «Крайснефти».

В сообщении не уточняется, с какого именно завода прекратились поставки бензина. «Крайснефть» закупает топливо на Омском НПЗ «Газпромнефти», Ачинском НПЗ «Роснефти», а также у «Башнефти» и «Газпромгазэнергосети». На АЗС компании в Иркутске висят объявления, что Аи-95 отпускается только корпоративным клиентам.

Екатерина Еременко, Иркутск