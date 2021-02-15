Губернатор поручил решить вопрос с отоплением школы в Кунгурском районе

Губернатор Дмитрий Махонин поручил администрации Кунгура решить проблему с отоплением школы в селе Плеханово. Ранее на бездействие ресурсоснабжающей организации главе региона пожаловался один из педагогов.

Отопление в школе, где учатся более 300 учеников 5–11-х классов, пропало в морозные дни, когда температура воздуха опустилась ниже минус 30°С. Дети были вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде. Администрация школы обратилась к ресурсоснабжающей организации, но вернуть отопление так и не получилось. Сейчас ситуацию совместно исправляют местные власти и коммунальщики.