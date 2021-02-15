В парке Кирова в Ижевске устанавливают новое колесо обозрения

Новое колесо обозрения начали устанавливать в парке им. Кирова в Ижевске, которое ранее привезли из Волгограда. Его диаметр составляет 27 м, рассказал гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

«Пока установлен только каркас аттракциона. Далее будут проводиться работы по присоединению элементов колеса, проверка безопасности. Наша задача — к открытию сезона ввести новое колесо обозрения в эксплуатацию, чтобы он радовал всех горожан»,— отметил господин Буторин.

Ранее сообщалось, что в Ижевск перевезут колесо обозрения из волгоградского Горсада. Его продали за 4,5 млн руб. Отметим, что колесо не новое — его эксплуатировали 10 лет при сроке службы в 30 лет.