В Англии начали работать карантинные отели

Сегодня в Англии с 4 часов утра по местному времени начала работать сеть карантинных отелей, предназначенных для десятидневного пребывания тех, кто прибывает в Великобританию из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19, стран, входящих в так называемый красный список. Как сообщает BBC, отели уже приняли первые группы постояльцев сегодня утром. Прибывшим придется прожить весь срок карантина в строгой изоляции.

Как сообщает британское правительство, заявку на участие в программе обеспечения карантинной изоляции для прибывающих в страну подали на данный момент 16 отелей, которые предоставили почти 5 тыс. номеров для заселения. В списке, составленном и обновляемом правительством на регулярной основе, сейчас 33 страны, включая Португалию, Бразилию, Южную Африку, ОАЭ. На данный момент те, кто бронирует карантинный отель, должны прибывать в Великобританию только через один из пяти аэропортов: Хитроу, Гатвик, Лондон-Сити, Бирмингем и Фарнборо. Чтобы отделить прибывающих из стран «красного списка» еще на этапе прохождения контроля в аэропорту, пассажиров соответствующих рейсов направляют по отдельному коридору, они отдельно получают багаж и потом специальными автобусами доставляются в отели.

Пребывание в отелях является платным — за десять дней нужно заплатить £1750 за одного взрослого, £650 за одного ребенка в возрасте старше 12 лет и £325 за ребенка в возрасте от пяти до 12 лет. Причем бронировать и оплачивать отель нужно заранее. Указанная сумма покрывает расходы на пребывание в отеле, транспортировку до отеля и тестирование на COVID-19. Тесты бронируются также заранее и сдать их необходимо на второй и восьмой дни самоизоляции. За отказ от сдачи теста налагается штраф в размере £2 тыс. За нарушение требования самоизоляции в карантинных отелях грозит штраф от £5 тыс. до £10 тыс. За сокрытие информации о посещении страны из «красного списка» может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.

Алена Миклашевская