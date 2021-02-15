В Ярославской области умер бывший глава Первомайского района

В Ярославской области скончался бывший глава Первомайского района Леонид Щербаков, сообщает сетевое издание «Ярновости» со ссылкой на главу Первомайского района Инну Голядкину. Леониду Щербакову было 72 года.

Заместитель главы администрации Первомайского района по социальной политике Анатолий Бредников рассказал “Ъ-Ярославль”, Леонид Щербаков умер 14 февраля, точная причина смерти пока не известна. Предположительно он умер от инсульта.

«Пока причина не ясна. Анатолий Иванович умер дома. Незадолго до смерти он убирал снег возле дома»,— пояснил господин Бредников, добавив, что похороны состоятся завтра в городе Данилове Ярославской области.

Леонид Щербаков руководил Первомайским районом с 2000 года по 2008 год. Ему было присвоено звание почетного гражданина района.

Дарья Сабаева