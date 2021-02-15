Билл Гейтс инвестирует $2 млрд в борьбу с изменением климата

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Handelsblatt, что намерен вложить $2 млрд в стартапы и проекты, помогающие бороться с изменением климата. Эту сумму миллиардер намерен потратить в ближайшие пять лет.

Господин Гейтс отметил, что решать проблему климатических изменений необходимо с помощью новых технологий. И в этой сфере прежде всего важна поддержка правительств стран. Поэтому он призвал увеличить государственные расходы на исследования и научные разработки в этой сфере в пять раз — до $110 млрд в год.

Бывший глава Microsoft считает, что выбросы CO2 необходимо не просто снизить, но довести до нуля к 2050 году: «Даже если мы повернем кран так, что из него будет литься вода лишь по капле, то ванна в какой-то момент все равно наполнится и окажется переполненной»,— заявил господин Гейтс. Миллиардер предупредил, что если не начать решать проблему уже сейчас, то через 10–20 лет экономические потери от изменения климата будут такими, «как если бы у нас была пандемия коронавируса каждые десять лет».

При этом господин Гейтс отметил, что развитие электромобилей и отказ от атомной электроэнергии не смогут сами по себе решить проблему. Он считает, что мировая промышленность не должна отказываться от атомной энергии, поскольку солнце и ветер слишком ненадежны как источники большого объема электроэнергии на постоянной основе. Поэтому предприниматель возлагает надежды на технологию по фильтрации углекислого газа из атмосферы, а также на водородное топливо.

Кирилл Сарханянц