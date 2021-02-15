Мэрия Уфы утвердила проект застройки территории вблизи «Кошкиного леса»

Администрация Уфы утвердила резонансный проект планировки и межевания территории квартала между улицами Рудольфа Нуреева, Шайхзады Бабича, Сипайловской и бульваром Давлеткильдеева, где расположен «Кошкин лес». Заказчиком является ООО «Башнафтатранс». Компания выступает генподрядчиком по строительству объектов ГК «Садовое кольцо».

В квартале находятся городские леса, гипермаркет «Лента», заброшенные сады. Проектом в квартале предусмотрено строительство 10 многоквартирных домов от девяти до 32 этажей, двух детсадов на 100 и 175 мест, пятиэтажного многофункционального комплекса с офисными и торговыми помещениями, кафе, спортивным центром, а также в третью очередь – школы на 1 тыс. учащихся и надземного пешеходного перехода. Жилые комплексы рассчитаны на 3,5 тыс. человек.

Около 1,8 га территории городских лесов будет изъято для строительства, взамен к ним будет присоединено 1,98 га.

В декабре проект прошел общественные обсуждения. Ранее инициативные группы уфимцев протестовали против строительства жилья на границе «Кошкиного леса», опасаясь, что деревья будут вырублены.

Управляющий партнер ГК «Садовое кольцо» в Башкирии Михаил Фельдман ранее сообщал, что на благоустройство леса компания планирует выделить около 100 млн руб. По его словам, соответствующее инвестсоглашение будет подписано одновременно с выдачей разрешения на строительство.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», «Башнафтатранс» находится в стадии ликвидации. В январе компания была переоформлена на Адель Хажину.

Влада Шипилова