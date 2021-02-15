В Казани на координатора штаба Навального завели дело об уклонении от армии

В Казани проходит обыск в доме координатора местного штаба Алексея Навального Олега Емельянова. Об этом он сам написал в Twitter. Согласно постановлению Приволжского райсуда Казани, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Олегу Емельянову 24 года. В штабе Алексея Навального утверждают, что у него есть военный билет.

Господин Емельянов возглавляет местный штаб с 2019 года. 23 января перед несогласованной акцией в поддержку Алексея Навального он был задержан за призывы к участию в ней и был арестован на десять суток.

Кирилл Антонов, Казань