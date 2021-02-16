Народный грузовик

45 лет назад, 16 февраля 1976 года, с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый «КамАЗ». Где нашли свое применение эти грузовики, и как они стали одним из символов России — в фотогалерее “Ъ”.
45 лет назад, 16 февраля 1976 года, с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый «КамАЗ». Где нашли свое применение эти грузовики, и как они стали одним из символов России — в фотогалерее “Ъ”.
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