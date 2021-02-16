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Первый серийный грузовик «КамАЗ-5320» был построен на базе прототипа ЗиЛ-170. В настоящее время этот экземпляр находится в музее. Акт о вводе в эксплуатацию первой очереди предприятия был подписан 29 декабря 1976 года. На фото: самодеятельный вокальный коллектив завода во время выступления на пуске первого грузовика

Фото: Борис Клипиницер, Евгений Логвинов / Фотохроника ТАСС

Народный грузовик

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45 лет назад, 16 февраля 1976 года, с конвейера Камского автомобильного завода сошел первый «КамАЗ». Где нашли свое применение эти грузовики, и как они стали одним из символов России — в фотогалерее “Ъ”.


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