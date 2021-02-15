На Ямале в 2021 году отремонтируют 64 больницы

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) до конца года планируется отремонтировать 64 больницы, поликлиники и амбулатории, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Строительно-монтажные работы в 2021 году начнутся на 41 объекте, ремонт будет завершен в 29 медучреждениях, для дальнейших работ будут подготовлены 23 больницы — в частности, капремонт получат две амбулатории в поселках Пурпе-1 и Пуровск, детская поликлиника в Уренгое, а также детская консультация и поликлиника в Тарко-Сале. В зданиях будут обновлены кровли, фасады и внутренняя отделка зданий, проведена модернизация помещений, а также заменены системы подачи тепла, электричества, воды, пожарной сигнализации и оповещения.

«Самый крупный объект здравоохранения Пуровского района, в котором сейчас проводится капитальный ремонт — районная поликлиника в Тарко-Сале. Работы здесь перешли в завершающую стадию, надеемся, что в ближайшее время объект будет сдан в эксплуатацию. После окончания ремонта начнем активно внедрять в жизнь принципы "Бережливой поликлиники" организуем удобную маршрутизацию с визуальными указателями, разместим видеомониторы и терминалы самозаписи, постараемся сделать все возможное, чтобы нашим пациентам было приятно и удобно посещать медучреждение»,— рассказал исполняющий обязанности главного врача Таркосалинской центральной районной больницы Евгений Евсеев.

В прошлом году на Ямале ремонтные работы были проведены в 53 медучреждениях. В рамках борьбы с COVID-19 в больницах было развернуто более 300 дополнительных койко-мест с возможностью подключения аппаратов ИВЛ.

Напомним, с 1 января в регионе запущена программа по модернизации объектов здравоохранения: в ее рамках построят три больницы, в шести проведут капитальный ремонт, закупят 40 транспортных средств и 546 единиц медоборудования.

Ирина Пичурина