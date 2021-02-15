Руслан Бакиров назначен на пост Глазовского межрайонного прокурора

На должность Глазовского межрайонного прокурора Удмуртии назначен советник юстиции Руслан Бакиров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Отметим, что советник юстиции Бакиров работает в органах с прокуратуры с 2005 года. С сентября 2007 года до апреля 2011 он работал в следственном управлении следственного комитета при прокуратуре РФ в Удмуртии. С 2011 года он работал в должностях помощника прокурора Октябрьского района Ижевска, прокурора отдела по надзору и следствием прокуратуры региона и заместителя прокурора Устиновского района Ижевска.