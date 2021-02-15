Краевые власти не стали менять величину прожиточного уровня в регионе

Величина прожиточного минимума в Пермском крае в среднем на душу населения за IV квартал 2020 года составила 10 844 руб. По сравнению с III кварталом этот показатель не изменился.

Стоимость потребительской корзины в среднем на душу населения определена в 10 149 руб., для трудоспособного населения — 10 356 руб., пенсионеров — 8914 руб., детей — 11 124 руб. На продукты питания для трудоспособного населения заложено 4963 руб., для пенсионеров — 4270 руб., для детей — 5323 руб.

Величина прожиточного уровня используется при осуществлении мероприятий по социальной защите населения Пермского края.