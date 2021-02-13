В четырех вузах создадут центры повышения финансовой грамотности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня площадок для создания центров повышения финансовой грамотности населения. Они будут созданы на базе четырех российских центров.

В перечень вошли РАНХиГС при президенте РФ, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ и Финансовый университет при правительстве РФ. Центры будут разрабатывать методические материалы и заниматься повышением квалификации педагогов и тьюторов.

Создание центров предусмотрено стратегией повышения финансовой грамотности населения России, которую приняли 25 сентября 2017 года. Это первый стратегический документ подобного масштаба в этой сфере в России. Планируется, что он, обеспечит координацию и системное партнерство между федеральными и региональными властями, бизнес-сообществом и педагогическим сообществом.