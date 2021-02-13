Главные новости к утру 13 февраля

Россия расширила санкции против Украины. В список компаний, против которых введены ограничения, были включены три фирмы и два дочерних предприятия из Одессы, две фирмы из Днепра, а также юрлица, зарегистрированные в Полтаве и в Панаме.

США обеспокоены, что Россия и Китай используют вакцины для достижения успехов в дипломатии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По мнению Белого дома, Москва и Пекин «иногда используют помощь другим для того, чтобы они следовали их пути».

Гонка вакцинаций Карта “Ъ”: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 Читать далее

Защита Дональда Трампа завершила выступление по делу об импичменте. Для этого ей потребовалось три часа из отведенных 16. Сенат возобновит слушания в субботу в 10:00 (18:00 по московскому времени). Об импичменте

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения о повторных заражениях новыми видами коронавируса. Такие сообщения приходят из ЮАР.

В Москве всю ночь было затруднено движение из-за снегопада. Пробки достигали восьми баллов. Ожидается, что тяжелая ситуация на дорогах сохранится в выходные. О пробках