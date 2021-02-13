13 февраля, суббота
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Главные новости к утру 13 февраля

Россия расширила санкции против Украины. В список компаний, против которых введены ограничения, были включены три фирмы и два дочерних предприятия из Одессы, две фирмы из Днепра, а также юрлица, зарегистрированные в Полтаве и в Панаме.

США обеспокоены, что Россия и Китай используют вакцины для достижения успехов в дипломатии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По мнению Белого дома, Москва и Пекин «иногда используют помощь другим для того, чтобы они следовали их пути».

Защита Дональда Трампа завершила выступление по делу об импичменте. Для этого ей потребовалось три часа из отведенных 16. Сенат возобновит слушания в субботу в 10:00 (18:00 по московскому времени). Об импичменте

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения о повторных заражениях новыми видами коронавируса. Такие сообщения приходят из ЮАР.

В Москве всю ночь было затруднено движение из-за снегопада. Пробки достигали восьми баллов. Ожидается, что тяжелая ситуация на дорогах сохранится в выходные. О пробках

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