Власти Китая запретили вещание BBC World News

Китайский регулятор телевидения и радиовещания объявил о запрете на вещание в стране программ канала BBC World News. Как отмечается в заявлении Национального управления радио и телевидения, телеканал «нарушает требования к новостям быть правдивыми и честными, наносит ущерб национальным интересам Китая и подрывает его национальное единство», в связи с чем его заявка на продление разрешения на вещание в стране еще на год не была одобрена. Вещательная корпорация Radio Television Hong Kong (RTHK) также объявила, что приостанавливает радиотрансляции программ BBC в Гонконге.

Подробно причины такого решения не раскрываются. Однако ранее министерство Китая жаловалось на то, как BBC освещает ситуацию с COVID-19 и трудовыми лагерями в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе. Кроме того, сообщает BBC, в начале февраля британский регулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание в Великобритании китайской государственной телекомпании China Global Television Network. При этом запрет не слишком затронет рядовых китайцев, поскольку вещание канала доступно лишь в дорогих гостиницах и жилых комплексах в крупных городах страны.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение китайских властей неприемлемым. В самой BBC выразили сожаление по поводу запрета вещания канала, отметив, что BBC пользуется наибольшим доверием в мире как вещательная компания, освещающая события всего мира «достоверно, беспристрастно и не взирая на лица».

Алена Миклашевская