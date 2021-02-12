ПСБ запустил сервис онлайн-заявок по ипотеке на вторичном рынке жилья и по программе рефинансирования. Предварительное одобрение ипотечного кредита клиент получает за несколько минут. Потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую программу и заполнить заявку на сайте ПСБ. В случае положительного решения клиент получает смс-уведомление. Посещение ипотечного центра банка потребуется только один раз — на этапе заключения сделки. Сервисы доступны для новых клиентов банка при покупке недвижимости на вторичном рынке и для заемщиков, желающих рефинансировать аналогичный кредит на более выгодных условиях.

Мегафон, Mail.ru Group, USM, Ant Group и Российский фонд прямых инвестиций подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий — платежного и финансового. СП будут предоставлять клиентам финансовые услуги и цифровые платежные решения в российском сегменте электронной коммерции. Наибольшую долю в новом платежном предприятии получит Mail.ru Group. Она внесет в активы СП 4,5 млрд рублей. В финансовое СП Mail.ru вложит 870 млн рублей. Мегафон, Ant Group и РФПИ также внесут в оба СП денежные средства и активы. Закрытие сделок ожидается в этом году.

Walt Disney представила отчетность за первый квартал. Прибыль компании в этот период составила $17 млн, что намного меньше прибыли годом ранее — $2 млрд. Прошлый год был сложным для компании — она впервые как минимум с 1980 года закончила год с убытком, и объявила о сокращении 32 тыс. сотрудников. В конце октября Disney также анонсировала реорганизацию: при значительных потерях из-за закрытых парков развлечений и кинотеатров она решила сделать ставку на стриминговые сервисы.