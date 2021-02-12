Воронежская мебельная группа «Ангстрем» открыла сырный цех за 25 млн рублей

В рамках развития сельскохозяйственного направления воронежская мебельная группа «Ангстрем» Геннадия Чернушкина запустила в Хохольском районе Воронежской области сырный цех с объемом инвестиций 25 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе группы. Проект реализует входящее в ГК ООО «Дон». В 2020 году оно получило грант на 12 млн руб., за счет которого началась реконструкция помещения цеха и закупка оборудования из Нидерландов.

Молочный комплекс «Дон» производит молоко с 2007 года, но если раньше продукт реализовывался перерабатывающим предприятиям, то теперь в компании намерены сами перерабатывать значительную часть сырья. Как отметил присутствовавший на открытии предприятия вице-премьер региона по АПК Виктор Логвинов, в области производится 1,23 млн т молока, в связи с чем «область остро нуждается в перерабатывающих предприятиях, пусть небольших, но активных».

ООО «Дон» расположено в Хохольском районе Воронежской области. Оно основано в 1960-х годах, под контроль «Ангстрема» перешло в 2002-м. В 2007 году был запущен молкомплекс на 1 тыс. голов дойного стада, оснащенный немецким оборудованием и автоматическим управлением процессом доения. Гендиректор — Сергей Караваев.

Валерия Розбот