ВВП Великобритании упал в 2020 году на рекордные 9,9%

В прошлом году британский ВВП снизился на 9,9% — это рекордное снижение со времен Второй мировой войны, когда в Великобритании начали подсчитывать ВВП по современной методике. Такие данные опубликовало Управление национальной статистики (ONS).

В четвертом квартале ВВП вырос на 1% в сравнении с предыдущим кварталом — рост существенно замедлился в сравнении с третьим кварталом, когда ВВП увеличился более чем на 16% после резкого снижения во втором квартале из-за локдаунов и других подобных мер. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что сокращение ВВП составит не почти 10%, а 8%, а рост в четвертом квартале — 0,5% вместо 1%.

По мнению экспертов, в первом квартале 2021 года британский ВВП может снова сократиться. «Жесткие ограничения, введенные в конце прошлого года, которые, скорее всего, сохранятся в течение большей части текущего квартала, указывают на то, что экономика может снова сократиться»,— считает экономист UBS Global Wealth Management Дин Тернер.

Яна Рождественская