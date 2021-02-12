Влюбленные в баскетбол

В День всех влюблённых в московском дворце спорта «ВТБ Арена» пройдет Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ, в котором встретятся команды «Звезд России» и «Звезд Мира». В рамках этого баскетбольного шоу, которое проводится уже в пятый раз, также состоятся матч знаменитостей, игра молодых звезд, конкурсы по броскам сверху и состязание лучших снайперов в трехочковых бросках.

Букмекерская компания «Фонбет» уже в третий раз выступает официальным спонсором этого красочного события баскетбольного сезона и, в частности, конкурса трехочковых бросков. На сайте Fonbet.ru уже можно поставить на исход встречи «Звезд России» против «Звезд Мира» или выбрать фаворита схватки лучших снайперов Лиги.

«„Фонбет“ является важным партнером Матча Звезд и уже третий год подряд представляет конкурс трехочковых, который всегда проходит в яркой и напряженной борьбе. Уверена, лучшие снайперы Лиги ВТБ порадуют болельщиков 14 февраля на „ВТБ Арене“!», — отметила генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин.

На этой неделе Единая лига назвала участников конкурса дальних бросков на предстоящем Матче Звезд. В нем сразятся четыре лучших мастера дальнего боя: Артем Комолов («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин («Енисей»), Айзея Кэнэн (УНИКС) и Джеремайя Хилл («Астана»). Схема проведения конкурса — стандартная для подобных соревновательных шоу. У каждого игрока есть минута на выполнение максимум 25 дальних бросков. По завершении первой серии бросков в финал выйдут два игрока с лучшими результатами, которые и разыграют между собой титул главного снайпера. Победитель конкурса получит от компании «Фонбет» приз в размере 500 тыс. руб.

«Лигу ВТБ и „Фонбет“ объединяет три года взаимовыгодного партнерства, общее стремление к развитию и новым победам. Матч Звезд — незабываемое событие, которое расширяет баскетбольную аудиторию в России и странах СНГ. В День влюбленных выбирайте лучшую игру с мячом. Топовые игроки Европы подарят вам яркие эмоции, а „Фонбет“ сделает праздник баскетбола незабываемым!» — заключила директор по маркетингу «Фонбет» Алина Якиревич. Матч состоится 14 февраля в 16.00 по московскому времени.