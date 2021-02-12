В Ярославской области отметят 800-летие Александра Невского

Ярославская область станет одной из главных площадок празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского, сообщили в региональном правительстве. План подготовки к празднику накануне обсудил губернатор Дмитрий Миронов на заседании оргкомитета, проведенном в режиме видеоконференции.

«Осталось четыре месяца до начала юбилейных мероприятий в честь 800-летия нашего великого земляка – святого благоверного князя Александра Невского. Это событие федерального масштаба, и мы должны обеспечить четкое выполнение нашей части программы»,— отметил господин Миронов.

Региональный план празднования включает в себя 55 мероприятий. В перечень включены, в частности, восстановление Спасо-Преображенского собора и памятника Александру Невскому в Переславле-Залесском.

Также, в Переславле предусмотрено проведение полумарафона «Александровские версты», форума «Александрова гора», пятого международного православного детско-юношеского хорового фестиваля «Александр Невский», шестого регионального детского благотворительного фестиваля имени святого благоверного князя Александра Невского «Вот тебе моя рука», фотоконкурса «Родина Александра Невского», велосипедного заезда «Gran Fondo Russia», кинофестиваля «Свет миру. Дети – 2021».

Основные юбилейные мероприятия в Переславле запланированы на 11 – 12 июня. В пресс-службе регионального правительства "Ъ-Ярославль" пояснили, что в настоящий момент точная сумма, которая будет выделена на проведение мероприятий, не известна.

«Сумма еще определяется. Праздничные мероприятия будут проводится не только в Переславле, но и в других городах региона»,— уточнили в правительстве.

Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского был подписан президентом Владимиром Путиным в 2014 году. Александр Невский родился в Переславле-Залесском, был крещен в Спасо-Преображенском соборе, там же похоронены его сын и внук – Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич.

Дарья Сабаева