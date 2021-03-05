Сегодня исполняется 47 лет губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину

Его поздравляет член Совета федерации Анна Отке:

— Уважаемый Роман Валентинович! Поздравляю Вас с днем рождения! За годы Вашего руководства таким уникальным и непростым регионом в «турбулентное» время Чукотка выстояла в том числе благодаря Вашей стойкости, Вашему восхищению Севером и убежденности в потенциале округа. Большая благодарность Вам за Ваше уважительное отношение к коренным жителям, интерес к древней культуре и почитание старейшин! Желаю Вам здоровья, счастья и новых профессиональных побед! Стойкости, профессиональных успехов, всегда идти вперед!

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