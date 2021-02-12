Двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо сбила машина во время велотренировки

Чемпион «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах Фернандо Алонсо попал в аварию во время велотренировки. Факт ДТП подтвердила команда Renault, за которую будет выступать гонщик. По данным La Gazzetta dello Sport, пилота сбил автомобиль, есть подозрение на несколько переломов.

«Alpine (подразделение Renault) может подтвердить, что Алонсо попал в ДТП во время езды на велосипеде в Швейцарии. Фернандо в сознании, хорошо себя чувствует и ждет завтрашнего медицинского осмотра»,— говорится в сообщении команды в Twitter.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что ДТП произошло недалеко от города Лугано в Швейцарии. Из-за аварии пилот может пропустить начало сезона в Бахрейне, который стартует 26 марта.

Фернандо Алонсо покинул «Формулу-1» в 2018 году и вернулся в 2021-м. В перерыве выступал в чемпионате мира по гонкам на выносливость, в IndyCar, и на «Дакаре». Ему 39 лет. Контракт с ним подписан на сезон 2021 года.

Подробнее о возвращении — в материале “Ъ” «Фернандо Алонсо пошел на третий круг».