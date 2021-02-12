Из свежей почты

Вероника Бобкова, 6 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 172 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 25 тыс. руб.

Я опекун Вероники, забрала ее из дома ребенка пятимесячной, слабой и больной. Делаю все, чтобы поднять девочку, и уже есть успехи: раньше врачи называли Веронику безнадежной, а теперь считают перспективной. Она заговорила, ходит в обычный детсад и уже готовится к школе, очень любит музыку. Увлеклась рисованием и английским языком. Вероника долго не могла стоять, только ползала, а год назад пошла — понемножку, держась за стену. Моторные навыки развивались с большой задержкой, мышечный тонус остается высоким. Вся надежда на докторов Института медтехнологий (ИМТ, Москва). Но мы живем на две пенсии, оплатить лечение у меня нет возможности. Помогите! Надежда Бобкова, Пензенская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Девочку необходимо госпитализировать, нужно нормализовать мышечный тонус, активизировать развитие координации, моторики и речи».

Ваня Герасимов, 5 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 178 498 руб.

Внимание! Цена лечения 197 498 руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 19 тыс. руб.

У новорожденного сына была странная форма головы — вытянутая вверх, сильно выступающий лоб, выпуклый затылок. Врач в роддоме сказала, что со временем голова округлится. Но ничего не менялось. В три месяца мы попали на прием к ортопеду, он предположил у Вани преждевременное сращение черепных костей, и компьютерная томография это подтвердила. Нейрохирург сказал, что исправить деформацию можно лишь хирургически. Операция назначена на февраль, ее проведут по госквоте. После нужно будет носить ортопедический шлем. Шлемы мы сами должны оплатить (их нужно менять по мере роста головы). Помогите, пожалуйста! Елена Герасимова, Чувашия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику требуется реконструкция черепа, а после операции — ношение краниальных (черепных) шлемов. Это обеспечит анатомически правильную форму головы, мозг ребенка будет нормально расти и развиваться».

Лера Петрова, 9 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуется система непрерывного мониторинга глюкозы. 134 435 руб.

Внимание! Цена системы 163 435 руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 29 тыс. руб.

Четыре года назад Лера попала в больницу с запредельно высоким уровнем сахара в крови — в семь раз выше нормы! Теперь мы соблюдаем строгую диету, несколько раз в день делаем уколы инсулина. Но у дочки случаются резкие скачки сахара, а это очень опасно. Мы вынуждены часто замерять уровень сахара, каждый раз прокалывать дочке палец. Врачи рекомендуют систему непрерывного мониторинга глюкозы, она позволит проводить измерения без проколов и в режиме реального времени. Система состоит из датчика, который крепится на руку и постоянно измеряет уровень сахара, и сканера, который сразу выводит его значение на экране. Пожалуйста, помогите ее купить! Евгения Петрова, Вологодская область

Эндокринолог Вологодской областной детской больницы №2 Ирина Карганова (Череповец): «Для компенсации заболевания и предотвращения осложнений девочке рекомендуется система непрерывного мониторинга глюкозы».

Соня Нелюбова, 4 года, врожденная деформация левой стопы, требуется комплексное лечение. 200 541 руб.

Внимание! Цена лечения 231 541 руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 31 тыс. руб.

При рождении левая стопа у дочки была подвернута словно крючок. Мы сразу начали лечение, которое длилось почти год. Стопа выпрямилась, Соня встала на ножки, пошла. А в три года нога снова стала подворачиваться. Соню прооперировали и ногу выпрямили. Но через год опять рецидив. Левая нога уже меньше и тоньше правой, дочке больно ходить. Ортопедическое отделение в нашей больнице закрыли, и я через интернет нашла доктора Вавилова, который успешно лечит детей с такими проблемами в ярославской клинике. Доктор готов провести операцию и лечение, но все это платно и дорого, у нас таких денег нет. Самим не справиться, помогите нам! Анна Нелюбова, Костромская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Девочке необходима операция — транспозиция большеберцовой мышцы на клиновидную кость и релизы левой стопы (высвобождение мышц и сухожилий.— Русфонд). Но сначала нужно провести курс гипсований».

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