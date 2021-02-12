590 тысяч баррелей в сутки (б/с) составил прирост мировой добычи нефти в январе, сообщило вчера Международное энергетическое агентство. Суммарное предложение нефти на рынке выросло до 93,6 млн б/с, самого высокого уровня с апреля 2020 года. Произошло это из-за ослабления ограничений соглашения ОПЕК+. Его участники в январе исполнили свои обязательства на 103%, повысив добычу на 320 тыс. б/с. Остальные добывающие страны также нарастят поставки в этом году — прогноз их добычи увеличен на 230 тыс. б/с, до 830 тыс. б/с. Прогноз прироста спроса на нефть в 2021 году понижен на 100 тыс. б/с, до 5,4 млн б/с (спрос в итоге составит 96,4 млн б/с), из-за сохранения коронавирусных ограничений.