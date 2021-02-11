Совет ЕС утвердил механизм выделения более €600 млрд на восстановление экономики

Совет ЕС сообщил, что утвердил механизм, который позволит странам Евросоюза получить более €600 млрд суммарно на восстановление и развитие экономики после последствий пандемии коронавируса. Соответствующий акт будет подписан 12 февраля. Ожидается, что он будет опубликован 18 февраля и вступит в силу спустя день после публикации.

«Сегодня Совет утвердил механизм восстановления и повышения устойчивости (Recovery and Resilience Facility), который лежит в основе плана восстановления ЕС. Он позволит выделить гранты и займы на сумму €672,5 млрд на общественные вложения и реформы в 27 странах—членах ЕС»,— указано на сайте Совета ЕС. Помимо восстановления от последствий пандемии коронавируса, средства будут выделены на цифровизацию, переход на «зеленые» технологии и «создание устойчивых и инклюзивных сообществ».

Страны—члены ЕС, рассчитывающие получить выделенные средства, должны будут к 30 апреля предоставить Еврокомиссии планы по восстановлению экономики. Страны, чьи заявки будут одобрены в 2021 году, получат 13% средств в качестве первоначального транша, а выплаты остальной суммы будут осуществляться по мере достижение ключевых показателей.

Всего ЕС планирует выделить на восстановление экономики €750 млрд, утвержденный механизм — это лишь один из его элементов. Ранее Польша и Венгрия блокировали планы ЕС в знак протеста против механизма верховенства права. ЕС достиг договоренности с двумя странами в декабре 2020 года.

Почему Варшава и Будапешт протестовали против положения — в материале “Ъ” «Польша и Венгрия предпочли верховенство денег».