Курумочу далеко до взлета

Самарский международный аэропорт Курумоч показал в 2020 году снижение пассажиропотока на 44% и оказался еще на две позиции ниже в списке самых загруженных аэропортов России. Сейчас Курумоч по этому показателю опустился на 16е место в стране, пропустив вперед Храброво (Калининград), Витязево (Анапа) и Минеральные Воды, но обогнав Кневичи (Владивосток). Четыре года назад самарский аэропорт занимал 11ю позицию. Эксперты считают, что этому поспособствовал возросший интерес к поездкам внутри страны. Курумоч обошли по пассажиропотоку аэропорты в популярных у туристов регионах.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и крупнейшие аэропорты России опубликовали данные по пассажиропотоку по итогам 2020 года. На фоне пандемии в большинстве случаев наблюдается снижение числа пассажиров на 30–40%. Исключение составляют лишь аэропорты в популярных для отдыха регионах, в некоторых из них даже установлены рекорды загруженности. В списке самых посещаемых аэропортов России самарский Курумоч опустился на 16е место, потеряв за год две позиции. По этому показателю по итогам 2017 года самарская воздушная гавань еще занимала 11е место. В 2018 году Курумоч по пассажиропотоку обогнали аэропорты Казани и Ростова-на-Дону, а по итогам 2019 года это удалось аэропорту Кневичи (Владивосток). За прошлый год в списке самых загруженных аэропортов страны Курумоч снова обошел аэропорт из Приморья, но пропустил вперед Храброво (Калининград), Витязево (Анапа) и Минеральные Воды. До 2012 года Курумоч находился в топ10 списка аэропортов страны по наибольшему пассажиропотоку.

Всего в 2020 году Курумоч обслужил 1,68 млн пассажиров. Падение пассажиропотока за год составило 44%. На внутрироссийских воздушных линиях было обслужено 1,6 млн пассажиров (снижение составило 30%). Наибольшие объемы на внутрироссийских направлениях обеспечили рейсы в Москву, пассажирами которых стали 769 тыс. человек. Рост трафика показали рейсы в Минеральные Воды, Челябинск, Новосибирск, Ростовна-Дону, Сочи и Анапу. Международный пассажиропоток в 2020 году упал в 6,1 раза — до 128 тыс. человек. В 2019 году этот показатель составил 787 тыс. ­пассажиров.

Аэропорт Храброво (Калининград), обогнавший Курумоч по загруженности, обслужил более 2,11 млн человек в 2020 году. Падение пассажиропотока составило всего 10%. Калининградская область является популярным у туристов регионом. При этом с апреля по июль прошлого года из-за пандемии коронавируса было прервано железнодорожное сообщение с западным анклавом России. Аэропорт Витязево (Анапа) и вовсе продемонстрировал рост пассажиропотока на 10% — 1,8 млн человек. После постройки Крымского моста аэропорт Анапы стал ближайшим для восточной части Крыма, включая Керчь. Пассажиропоток аэропорта Минеральных Вод за год снизился на 29%, однако этого хватило, чтобы потеснить по этому показателю Курумоч.

Курумоч находится в 50 км от центра Самары, примерно столько же ехать до Тольятти. Из областного центра до аэропорта ходит лишь один муниципальный автобусный маршрут несколько раз в день. Туда также можно добраться на коммерческих микроавтобусах, в которых с багажом ехать неудобно. Два года назад отменили из-за нерентабельности аэроэкспресс, связывающий самарский железнодорожный вокзал и ­Курумоч.

В январе 2020 года стало известно, что авиакомпания «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») весной 2020 года перестала совершать рейсы из Самары в Москву, Санкт-Петербург и остальные направления. Собеседник „Ъ“, работающий в одной из сызранских компаний, сообщил, что с прошлого года сотрудники организации отправляются в командировки через аэропорт Ульяновска. «Ульяновск находится гораздо ближе к Сызрани, чем Курумоч. Ездить туда гораздо удобнее. После ухода „Победы“ из Самары летать в Москву и Санкт-Петербург стало дешевле именно из Ульяновска. Неудивительно, что Курумоч теряет пассажиров даже среди жителей Самарской области»,— рассказал собеседник „Ъ“.

Аналитик ГК «Финам» Наталья Пырьева считает, что снижение позиций аэропорта Курумоч в списке самых загруженных аэропортов России связано с пандемией коронавируса, закрытием международных границ и возросшим спросом по внутренним направлениям. «Причиной снижения авиаперевозок в столицу стали карантинные меры, а также переход на удаленную работу граждан. То есть у людей не было необходимости летать в Москву с туристическими целями, потому что в умах присутствовала опасность заражения вирусом, а помимо этого все культурно-развлекательные заведения были закрыты. По рабочим вопросам, вероятнее всего, большая часть поездок отменялась, и встречи перепрофилировались в онлайн-формат. Возможное возвращение аэроэкспресса могло бы поспособствовать повышению преимуществ Курумоча над железной дорогой, но все же фактор высоких цен на авиабилеты будет преобладать. Удаленность аэропорта как от Самары, так и от Тольятти — минус, дешевых авиабилетов нет — тоже минус, а железнодорожный вокзал Самары предлагает доступные цены на билеты и при этом удобно расположен»,— полагает эксперт.

Андрей Сазонов