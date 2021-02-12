Полковник проявил тягу к вещдокам

Как стало известно “Ъ”, восемь лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб. запросил гособвинитель для бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько. Полковник юстиции обвиняется в хищении вещдоков — 52,4 млн руб., которые хранились в его служебном сейфе. Именно столько в разной валюте изъяли его коллеги во время расследования уголовного дела в отношении коммерсантов, похитивших более 1 млрд руб. на подрядах Спецстроя.

44-томное уголовное дело по обвинению в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) вещдоков в отношении полковника следственного департамента МВД Ходько Тверской райсуд Москвы слушает уже почти полтора года. Впрочем, рассмотрение этого дела застопорилось во многом из-за COVID-19: начиная с весны прошлого года заседания неоднократно приходилось переносить. И лишь на днях по этому делу прошли прения, во время которых прокурор, заявив, что считает вину подсудимого полностью доказанной, запросил для него восемь лет общего режима со штрафом в размере 1 млн руб. В свою очередь, сам господин Ходько и его защита, настаивавшие на недоказанности выдвинутых против него Следственным комитетом России (СКР) обвинений, попросили об оправдательном приговоре.

Фигурантом уголовного дела полковник Ходько стал в ноябре 2017 года. За год до этого из сейфа в его служебном кабинете №404 в Газетном переулке, 4 пропали вещдоки: $740,1 тыс., €59,5 тыс. и 1,5 млн руб., изъятые в ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бизнесменов Вахи Арцыгова, Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева, похитивших более 1 млрд руб. при строительстве объектов Минобороны. Отметим, что все они уже осуждены. Первый получил четыре года, но был освобожден за счет отбытого срока под следствием. Его подельников приговорили к восьми и четырем годам колонии соответственно.

Начинал это расследование как раз старший следователь по особо важным делам 3-го отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД Антон Ходько. При передаче дела для дальнейшего расследования в Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР и всплыла история с пропажей денег. Правда, речь изначально шла о краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), и сам следователь Ходько, имеющий за плечами двадцатилетний стаж, почти год проходил по нему свидетелем. Задержали же его в сентябре 2018 года, когда офицер уже являлся пенсионером МВД. Господина Ходько обвинили в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), и по ходатайству следствия Басманный райсуд отправил его в СИЗО.

В ходе расследования СКР пришел к выводу, что взять деньги из сейфа в период с 5 июля по 1 августа 2016 года, кроме Антона Ходько, было некому. При этом, как полагают следователи, оставил их он там умышленно, хотя вполне мог направить деньги на экспертизу, вернуть их хозяевам или, например, передать на ответственное хранение.

Между тем в деле есть и ряд весьма странных обстоятельств, которые следствие по какой-то причине обошло своим вниманием. В частности, как удалось выяснить “Ъ”, в отношении четверых подозреваемых следователей по этому делу была проведена экспертиза с использованием полиграфа. И исследование в отношении одного из них, входившего в бригаду Ходько, показало, что тот знает, где находятся пропавшие деньги. Однако буквально через несколько дней после этого взяли Антона Ходько, а его коллега почему-то выпал из поля зрения СКР. Самого господина Ходько сначала к исследованию на полиграфе не допустили медики, а когда он ходатайствовал об этом в ходе начавшегося судебного процесса, ему отказали.

Между тем защита офицера, да и он сам настаивают, что содержимое его сейфа пропало после 1 августа 2016 года, когда он ушел в отпуск и уехал из Москвы. «Вскоре его начальство решило передать материалы дела следователю из другого отдела — Владимиру Кобецу. Все документы, а это сотни томов, перенесли в его кабинет. При этом участвовавшие в этом процессе следователи утверждали, что сейф Ходько, где хранились только вещдоки, даже не открывали. А в нем помимо двух пропавших коробок с иностранной валютой и рублями, как выяснилось, находились еще и два пакета с 2,2 млн руб., а также изъятая по делу черная бухгалтерия, которые непонятным образом оказались в ГВСУ»,— заявила “Ъ” адвокат обвиняемого полковника Надежда Савельева. Отметим, что сам полковник Ходько уже в ходе судебного процесса требовал вернуть дело прокурору, ссылаясь на то, что в нем нет доказательств его вины.

Олег Рубникович