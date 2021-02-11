Центр «Насилию.нет» оспорит решение Минюста внести его в список иноагентов

Правозащитная организация «Насилию.нет» подала в Замоскворецкий суд Москвы иск против Минюста, сообщил представляющий интересы НКО юрист Кирилл Коротеев. Организация требует признать незаконным распоряжение замминистра юстиции РФ Олега Свириденко о включении центра в список НКО-иноагентов.

«Вывод о нарушении законодательства об НКО-иноагентах не основан на законе, не установлено и не может быть установлено, что деятельность центра "осуществляется в интересах иностранных источников финансирования"»,— говорится в Telegram-канале юриста Павла Чикова.

Истцы пояснили, что распоряжение Минюста основано на акте внеплановой проверки, проведенной с грубыми нарушениями закона о защите прав юридических лиц. Кроме того, центр не участвует в политической деятельности, «и Минюст не доказал обратное», приводится в сообщении один из основных тезисов искового заявления.

В декабре Госдума одобрила законопроект, ужесточающий требования к некоммерческим организациям (НКО), выполняющим функции иностранного агента. Инициатива также касается иностранных НКО, работающих в России. Документ расширяет понятие иностранных источников финансирования и обязывает НКО-иноагентов отчитываться в Минюст о проводимых мероприятиях.

О реакции правозащитников на эту законодательную инициативу — в материале “Ъ” «Чуть помедленнее, НКОни».