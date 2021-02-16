В теле письма

Мне кажется, минувший год научил нас иначе относиться ко многим вещам. И к автомобилю в том числе. Тут у каждого наверняка были свои открытия. Но уверен, есть и что-то общее. Например, что своя машина, как ни крути, все же нужна: она наш помощник, наш второй дом и наше удовольствие. А чтобы увидеть прекрасное или просто крутое, вовсе необязательно улетать на край земли, достаточно просто сесть за руль. Или что оставленные автомобилем следы на снегу могут быть не просто следами – надо только внимательно на них посмотреть.

Дмитрий Гронский, главный редактор