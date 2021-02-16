Молодежный бунт

«Для общества бунт – вещь не менее полезная, чем гроза для природы. Это лекарство, необходимое для здоровья правительства». Данные слова приписывают третьему американскому президенту Томасу Джефферсону. Доживи он до наших дней, то, вероятно, подивился бы тем приключениям, которые свалились на голову его коллеги Дональда Трампа, который вошел в историю с желанием «сделать Америку снова великой», но в результате споткнулся об эпоху великих перемен, захлестнувшую Соединенные Штаты в последнее время. Впрочем, остальной мир тоже не остался в стороне.

Иван Картамцев

яют потребностям общества, что заметно во всех областях, в том числе – автопроме, который, как и все остальные, переживает период молодежного бунта. Даже легендарные американские производители вынуждены выйти из зоны комфортного консерватизма, чтобы переформатироваться в соответствии с новыми требованиями. И новинка от компании Cadillac, которая спустя пару лет наконец добралась до России, в полной мере соответствует этим веяниям. Модель под индексом XT4 по праву может считаться новой вехой в истории марки. Этот автомобиль демонстрирует то, как поменялись американские ценности в последние годы. Компактный кроссовер в стиле «унисекс» с экономичным и толерантным к окружающей среде дизельным мотором – это именно то, чего меньше всего ожидаешь от бренда, исторически зарекомендовавшего себя показной олдскульной роскошью, которая нравилась многим, но далеко не всем.

Это следствие того, что концерн существенно пересмотрел стратегию собственного развития с целью привлечения более молодой аудитории. И вот результат – Cadillac XT4 рассчитан вовсе не на закоренелых фанатов марки, зачастую мечтающих получить автомобиль, построенный по принципу «тех же щей, да погуще влей», а на прогрессивную аудиторию, которой до сих пор не уделялось должного внимания.

Даунсайзинг

Мал золотник, да дорог? Учитывая, что даже в стартовой комплектации XT4 предлагает богатое оснащение, цена вовсе не выглядит неоправданной. Особенно на фоне прямых конкурентов. Фото: Cadillac

Погода выдалась солнечная, но морозная. Пытаясь хоть немного согреть руки при помощи картонного стаканчика с кофе, что был наспех приобретен в ближайшем «Старбаксе», я принялся поспешно, но с пристрастием разглядывать новенький Cadillac XT4. Ведь мне предстояло провести с ним всего несколько часов. Среди других автомобилей, припаркованных у московского бизнес-центра, тот, который окрестили самым компактным кроссовером в истории марки, вовсе не казался мне таким уж миниатюрным. По крайней мере, визуально XT4 оказался крупнее, чем приютившийся рядышком Nissan Qashqai. Это сразу же обнадежило – тесно не будет. Впрочем, с такими внешними данными я простил бы американцу все что угодно, даже тесноту, которой нет и в помине.

За визуальную часть отвечала команда молодых дизайнеров, которым удалось соорудить по-настоящему стильный кузов. Любопытно, но восприятие Cadillac XT4 существенно меняется в зависимости от цвета. В оранжевом металлике автомобиль смотрится дерзко и даже кокетливо, в то время как черный цвет, пользующийся неизменной любовью у российских автолюбителей, наделяет кроссовер серьезностью, основательностью и даже аристократичностью. В общем, все по-взрослому, несмотря на малозаметную, но все-таки потерю в габаритах по меркам марки.

Билль о правах

Фото: Cadillac

Что примечательно, автомобилю доступно всего три комплектации с весьма красноречивыми названиями. Среди них «базовая» Luxury и две производные от нее – Premium Luxury и Sport.

Приближению к американской мечте способствует то, что даже в базе Cadillac XT4 не заставляет чувствовать себя ущемленным в правах и свободах. Ведь список стандартного оборудования вызывает уважение. Помимо двухзонного климат-контроля, а также обогрева руля и всех кресел, XT4 сразу же предлагает электропривод сидений с кучей регулировок, шуструю мультимедийную систему с восьмидюймовым дисплеем, «акустику» с семью динамиками, камеру заднего вида, передние и задние парктроники, а также круиз-контроль.

Что же касается систем безопасности, то и здесь все прилично. На городских улицах незаменимым помощником станет система помощи при парковке. При этом водительское сиденье умеет вибрировать, предупреждая о возможных препятствиях. И это, не говоря уже о восьми подушках безопасности, системе контроля полосы, а также системе распознавания пешеходов и велосипедистов, которая в случае экстренной ситуации позволит активировать автоматическую систему экстренного торможения. И это, повторюсь, в базовой комплектации.

В результате более дорогие комплектации могут добавить к этому списку лишь несколько престижных опций. К примеру, автомобиль в исполнении Premium Luxury, доставшийся мне для ознакомления, отличается панорамной крышей, двадцатидюймовыми дисками, кожаным салоном, цвет которого, кстати, можно выбрать без дополнительных доплат, водительским сиденьем с функцией массажа, камерой кругового обзора, проекционным дисплеем, а также другими статусными фишками, которые существенно не меняют восприятие автомобиля, но добавляют к нему интересные полутона.

Американские выборы

В копилку XT4 можно добавить множество систем безопасности. На городских улицах незаменимым помощником станет система помощи при парковке, а также система определения объекта, движущегося сзади поперечным курсом. Сюда же добавим восемь подушек безопасности, систему контроля полосы, а также систему распознавания пешеходов и велосипедистов, которая взаимодействует с автоматической системой экстренного торможения. Фото: Cadillac

В преимущества можно добавить и то, что вне зависимости от денег, потраченных на декор, ездовые характеристики XT4 останутся практически неизменными. Ведь выбирать придется всего из двух кандидатов. Кроссоверу доступен двухлитровый турбированный бензиновый мотор мощностью 199 л.с., а также 174-сильный дизель того же объема. Оба силовых агрегата, в свою очередь, сочетаются с девятиступенчатым автоматом. Выбор того или другого варианта – лишь дело вкуса и предпочтений, так как оба мотора удачно сочетают разумную мощность с завидной экономичностью.

Прокатившись на Cadillac XT4 с новым дизельным мотором, могу констатировать: даже в условиях московских пробок его аппетит не превышает десяти литров на сотню. При этом тяги хватает как для уверенного старта со светофора, так и для выезда из сугроба, в который превратилось парковочное место после продолжительного ночного снегопада. Впрочем, в подобных ситуациях не последнюю роль играет продвинутая система полного привода, которой оснащаются все XT4, вне зависимости от комплектации. В ее особенности входит не только способность перенаправлять до ста процентов мощности на одно из колес, но и наличие переднего разъединителя, который позволяет полностью деактивировать заднюю ось при движении в режиме переднего привода. А значит, заезжать на заправку придется немного реже.

Дорогу молодым

Нутро кроссовера отличают не только качественные материалы отделки и достойная эргономика, но также высокий уровень комфорта. Не в последнюю очередь это достигается благодаря фирменной системе активного шумоподавления. Другой приятной опцией является салонное зеркало, которое транслирует изображение высокой четкости с камеры заднего вида. Фото: Cadillac

Что приятно, при всей своей инновационности, XT4 все же остался «Кадиллаком» в лучшем смысле этого слова. Даже несмотря на то, что эта модель пропагандирует ценности разумного потребления, от нее по-прежнему веет комфортом и той самой вальяжной роскошью, за которую многие когда-то влюбились в американские автомобили. Так что старую гвардию рано списывать со счетов.

Но главное достижение, конечно, заключается в том, что Cadillac теперь приковывает внимание даже тех, кто раньше никогда бы не повернул голову в сторону автомобиля с гербовым щитом на капоте. Так, в ожидании светофора на Остоженке я обнаружил, что девушка в красном MINI с любопытством разглядывает XT4. Интерес ее был столь очевиден, что не удивлюсь, если совсем скоро в Москве станет как минимум на один Cadillac больше.

Фото: Cadillac

Автомобили Cadillac всегда славились своими революционными технологиями. Одна из них – система автоматического переключения ближнего и дальнего света, которая была разработана аж в 1952 году и получила название Autronic Eye. В ее основе лежал фотоэлемент, который улавливал свет от встречного автотранспорта. В результате это дало возможность автомобилю самостоятельно принимать решение о необходимости переключения дальнего света на ближний. Начиная с 1953 года данная технология начала применяться на серийных автомобилях Cadillac.

Cadillac Eldorado Brougham 1957 года был автомобилем примечательным во всех отношениях. Он не только выглядел круто и собирался вручную, но также мог похвастаться таким набором оборудования, которым обладает далеко не каждый современный автомобиль. Электрические стеклоподъемники, кондиционер, система автоматического отключения стояночного тормоза, круиз-контроль – и это лишь неполный список. Ведь именно Eldorado Brougham стал первым обладателем пневмоподвески и сидений с электрорегулировками и функцией памяти.

Компания Cadillac впервые применила автоматический климат-контроль задолго до того, как многие другие производители узнали о существовании кондиционера. Счастливым обладателем столь необычного для тех времен оборудования стал Cadillac Deville 1964-го модельного года. Инновационная климатическая система позволяла установить необходимую температуру, которая поддерживалась вне зависимости от количества градусов за бортом.

Cadillac стал одним из первых производителей, уделявших пристальное внимание безопасности. В 1974 году на модель Deville в качестве дополнительного оборудования можно было установить подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, которые срабатывали при столкновении на скорости свыше 20 км/ч.