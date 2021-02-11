КПРФ в Казани не согласовали протестные акции 23 ферваля

Мэрия Казани отказала в согласовании акции КПРФ, запланированной на 23 февраля. В документе, подписанном главой аппарата горисполкома Евгением Варакиным (копия есть у "Ъ-Казань"), сказано, что главным санитарным врачом России «предписано ограничить проведение массовых мероприятий».

В исполкоме также напомнили, что в уведомлении «должны быть указаны формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, организации медицинский помощи». «Рекомендуется воздержаться от проведения массовых мероприятий, в том числе публичных, в связи с чем согласование митинга не предоставляется возможным»,— сказано в документе.

Напомним, заявку на митинг с участием 100 человек в защиту социально-экономических прав граждан» подавал глава горкома КПРФ Алексей Серов. Он предлагала согласовать акцию на площадке у памятника Муллануру Вахитова либо в сквере Тинчурина. Господин Серов сообщил "Ъ", что мэрия также отказала в согласовании митингов в других районах Казани (заявки направляли районные комитеты).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"