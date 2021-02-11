Парламент Чувашии предложил в новый состав ЦИК РФ главу ЦИК Орловской области

Сегодня Госсовет Чувашии решил предложить Совету федерации назначить членом нового состава ЦИК РФ председателя ЦИК Орловской области Людмилу Маркину.

Выдвижение госпожи Маркиной парламент региона одобрил 36-ю голосами. Воздержались трое членов ЛДПР, сообщил «Ъ-Казань» руководитель фракции партии в Госсовете Чувашии Константин Степанов.

По его словам, при обсуждении кандидатуры Людмилы Маркиной по видеоконференцсвязи он попросил ее назвать количество избирателей в Чувашии, год образования чувашской автономии, а также количество партий в Чувашии, чтобы убедиться, что претендент имеет представление о Чувашии. В результате госпожа Маркина правильно ответила лишь на вопрос о количестве избирателей в Чувашии. Это, как отметил господин Степанов, послужило поводом для фракции ЛДПР воздержаться от голосования.

«Другого какого-то случая, чтобы Госсовет Чувашии голосовал за назначение членом ЦИК РФ не имеющего к Чувашии претендента ни я, ни кто-то из старожилов Госсовета Чувашии не припомнит. Еще при обсуждении в комитетах Госсовета Чувашии повестки дня сессии я пытался прояснить, откуда и почему возникла кандидатуры Людмилы Маркиной. Я спрашивал у руководства: может, Людмила Маркова - выдающаяся личность, за которую уже проголосовала вся Россия, и Чувашия просто идет в русле общей тенденции, однако никакого ответа не получил»,— прокомментировал решение Константин Степанов.

Полномочия текущего состава Центризбиркома РФ истекают в марте. По закону, по пять членов ЦИК назначают президент России, Госдума и Совет Федерации. Квота Совфеда формируется на основе предложений, поступающих от региональных парламентов.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"