Красной стрелою

Маршрут от Питера до Москвы или в обратном порядке – тот самый полигон, на котором веками проверяется хрестоматийная страсть любого русского к быстрой езде. За все это время Зимний не приблизился к Кремлю ни на миллиметр, поэтому мы продолжаем изобретать способы побыстрее добраться от одного до другого. И, конечно же, их воспеваем. Созерцательного Радищева сменил суровый Кинчев, а теперь по скоростной М11 на нереальных прежде скоростях несутся машины, в которых нет-нет да и заиграет «Трасса Е95» из уже ушедшей эпохи. Все это по рельсам обгоняют «Сапсаны», а по воздуху, еще втрое быстрее, – самолеты.

Василий Котиков

И пока между двумя столицами не прокопали тоннель Hyperloop, стоит вспомнить, откуда началась эта гонка. В ночь на 10 июня 1931 года из Ленинграда в Москву выехал первый советский фирменный поезд – «Красная стрела». С невиданным для того времени уровнем комфорта и сервиса: буфеты с доставкой еды прямо в купе, настольные игры и даже собственный пункт телефонной связи. Первый в СССР вагон СВ, в конце концов. Но главное – «Стрела» пролетала расстояние между двумя столицами менее чем за десять часов, в то время как обычному поезду требовалось двенадцать с лишним. А задержки и опоздания, носившие тогда катастрофический характер, были сведены к минимуму.

С тех пор поезд стал быстрее. Каждую ночь в 23:55 два состава отправляются с Московского и Ленинградского, чтобы ровно через восемь часов оказаться на Ленинградском и Московском. Но что такое восемь часов на фоне современных скоростей? Сегодня «Стрела» – уже для тех, кто готов обменять время на атмосферу: медитативный чай в резном подстаканнике, огни полустанков и мерный ритм фирменного красного вагона. Который, вообще-то, до шестидесятых годов был синим.

Веселые ребята

Об этом как-то само собой вспоминается в Mazda CX-30, особенно когда едешь из столицы в столицу. Снаружи ведь и правда красная стрела, как она есть: и цветом, и хищной заостренной физиономией. А внутри – как раз необычная темно-синяя отделка и особенный, чисто маздовский уют. И фонари за окном проносятся почти так же, и ход мягкий, а на стыках асфальта, если захотеть, можно услышать родное сердцу «тудух-тудух». Хотя шумоизоляция в целом хороша. С чаем разве что беда: хочется пить из стекла в металле, а получается картон в пластике. Но тут уж вопрос не конкретно к машине, а вообще к способу путешествия.

Магистральный темп M11 дается «Мазде» легко. Вроде и скромные полторы сотни сил под капотом, но двухлитровый атмосферник без проблем держит крейсерские 130–150, а шестиступенчатый «автомат» мягко и бодро щелкает передачами при отъезде от очередного полустанка оплаты проезда. И пусть в настоящей железнодорожной «Стреле» никогда не было сидячих вагонов, удобные кресла CX-30 умеют адаптироваться под анатомические особенности и позволяют расслабиться почти как в фирменном купе. Если бы еще можно было обойтись без остановок… Но 48-литровый бак полноприводной «тридцатки» не оставляет на это шансов, приходится тормозить на дозаправку в районе Бологого. Что, кстати, весьма символично – именно в воспетом «Веселыми ребятами» городе до 2002 года происходила смена локомотивной бригады «Стрелы».

Чтобы не тянуться

Нам же менять «машиниста» не требуется. Устать за рулем «Мазды» так же сложно, как удержать себя в рамках ПДД на пустоватой магистрали. А вот заскучать можно. И тогда, в принципе, ничто не мешает отдать функции «машиниста» кроссоверу: в арсенале CX-30 есть адаптивный круиз-контроль, функция слежения за разметкой и автоматическое управление дальним светом, не говоря уже о мониторинге мертвых зон и самостоятельном торможении, если вдруг перед вами что-то пойдет не так. На свободной и ровной трассе уже не надо сидеть, вцепившись в руль и постоянно ожидая то гаишников в кустах, то внезапной «населенки». Сидишь и ловишь дзен, разглядывая мир почти как в поезде – разве что не через боковое, а через лобовое стекло.

Сыграть в домино или почитать книжку, конечно, не выйдет – но, когда надоест общаться с попутчиками, можно включить любимый дорожный плейлист. Опциональная акустика Bose с 12 динамиками радует чистым и упругим звуком, а управлять ею можно через самую актуальную мультимедийку Mazda: симпатичная картинка, современная графика, отличное быстродействие и традиционный джойстик-контроллер под рукой, чтобы не тянуться к дисплею. Впрочем, дозаказывать премиальный звук необязательно от слова «совсем» – штатная музыка тоже качает на ура.

Бордюры и поребрики

Фото: Mazda

Идиллический настрой сбивает разве что одна мысль: кажется, мы все это уже где-то видели. Действительно, внутри CX-30 практически не отличается от нынешней Mazda3, которая покинула российский рынок, продержавшись на нем всего полтора года. По сути, новый кроссовер – та же «матрешка», только с увеличенным до 18 сантиметров клиренсом и в широком поясе из некрашеного пластика.

А еще – без слабенького полуторалитрового мотора и с полным приводом, который зачастую оказывается полезным даже в городе, особенно когда зима вдруг вспоминает о своем предназначении. Как ни крути, а с четырьмя ведущими куда удобнее забираться на заснеженные препятствия, будь они хоть бордюрами, хоть поребриками.

Оттого и к позиционированию машины гораздо меньше вопросов. Если «трешка» стоила практически как «шестерка», оставаясь при этом обычной легковушкой, то CX-30 при сопоставимом базовом ценнике – уже именно кроссовер. Компактнее и теснее на втором ряду, чем популярная CX-5, но при этом относительно доступнее и гораздо интереснее в плане дизайна – как снаружи, так и внутри.

Зачем люди до сих пор ездят на «Красной стреле»? Если разобраться, это совершенно иррационально: другие поезда, которые ходят с такой же скоростью, обходятся вдвое дешевле. А то, что стоит сопоставимых денег, ходит вдвое быстрее. Парадокс! Но пассажиры по-прежнему готовы платить за антураж и стиль. Правда, в случае Mazda3 этот принцип не сработал, а вот новая «стрела» все-таки имеет реальные шансы попасть в цель. Хотя бы потому, что к ней намного меньше вопросов «зачем» и больше ответов «почему».

Три ключевых элемента философии дизайна Kodo

Yohaku

Или красота свободного пространства. Оцените автомобиль снаружи и внутри. Видите хотя бы одну лишнюю деталь? Так вот, настоящая красота – в лаконичности.

Sori

То есть статные и уравновешенные изгибы. Этот элемент, например, воплощен в изгибе плечевой линии, которая формирует чувство скорости и жизненной силы.

Utsuroi

Японские дизайнеры так поэтично называют игру света и теней. Если присмотреться к боковине, будет заметно, как окружающая обстановка отражается в S-образной форме.